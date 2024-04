Kilkadziesiąt ulic we Wrocławiu bez prądu i wody. Do tych budynków zostaną wstrzymane dostawy w dniach 14 - 19 kwietnia

Dostawcy energii elektrycznej zapowiadają przerwy w dystrybucji prądu między godz. 7 a 16 do mieszkań, które znajdują się pod tymi adresami: - Byczyńska, - Murowana, - Działoszyńska, - Ożarowska, - Gospodarcza, - Miłoszycka 3, 8, od 24 do 50, od 27 do 29 i od 35 do 41,- Swojczycka 116a, od 146 do 156 i od 135 do 137, - Chałupnicza 7.- Lubelska od 1 do 111a i od 2 do 114a, - Chełmska od 13 do 43 i od 14 do 44, - Białostocka od 17 do 45 i od 6 do 14, - Zamojska od 1 do 29 i od 2 do 36, - Brodzka od 5 do 9 nieparzyste, Maślicka od 209 do 219 nieparzyste oraz dz.2/12, - Jeździecka od 4 do 8a parzyste, - Dożynkowa od 1 do 15 i od 2 do 12b oraz dz.19/6, - Buraczana 8, - Łanowa 4,- Pawłowicka 4, - Żeromskiego od 77 do 83 nieparzyste, - Matejki od 13 do 19 nieparzyste.Tego samego dnia między godz. 8 a 14 może zostać również wyłączona bieżąca woda: - Braci Gierymskich 107 - 152,164,107a,107b,107c,107d,107e,107f,145a,145b,147a,147b,164a (godz. 9-16),- Marcellego Bacciarellego 77-93 (godz. 9-16),- Witolda Wojtkiewicza 36 (godz. 9-16),- Lawendowa 22. Przejdź na kolejny slajd, żeby sprawdzić listę wyłączeń na drugą połowę tygodnia >>

Jaroslaw Jakubczak/Polska Press