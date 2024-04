Bastion Sakwowy od środka. Odważny wystrój, wrocławskie Pompeje. Tu będzie restauracja!

Renowację przeszła nie tylko kolumnada i plac z fontanną, ale również pawilon perystylowy. Wrocławianie mogą kojarzyć to miejsce pod nazwą byłego klubu nocnego Reduta. Teraz przestrzeń zmieniła się nie do poznania, zyskała elegancję i klasę, nawiązując kolorystycznie to znajdujących się piętro wyżej ścian wokół placu.

Dopisała pogoda, wystawcy i kupujący. Za nami pierwszy dzień 53. Jeleniogórskiego Jarmarku Staroci i Osobliwości. Do tradycyjnych wystawców, którzy przyjeżdżają co roku z cennymi kolekcjami ceramiki,…

- Kolory we wnętrzu są pompejańskie. Odważne. Nawiązujące do kolorystyki tej pod kolumnadą. Wszystko na podstawie badań stratygraficznych i uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków – opisuje Krzysztof Świercz z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Z pawilonem perystylowym wiąże się też inna ciekawostka. Otóż pierwotnie było to patio, otwarte na główną ulicę, nie posiadające dachu. Taka otwarta przestrzeń z początku podobało się mieszkańcom, ale niedługo później zarządzający obiektem doszli do wniosku, że jest to rozwiązanie mało praktyczne. Zamknęli strop szklanym świetlikiem, później wybudowano dach oraz podtrzymujące go, charakterystyczne kolumny. Teraz dawna Reduta także posiada zamknięty dach. Wykonawca nawiązał jednak do dawnej otwartej przestrzeni, ozdabiając sufit motywem nieba.