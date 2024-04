Napad na bank Pekao we Wrocławiu. Sprawca ukradł ok. 30 tysięcy złotych i odjechał motocyklem? Trwa obława!

Napad na bank Pekao we Wrocławiu

Na skrzyżowaniu ulic Wałbrzyskiej i Buraczanej pojawiło się mnóstwo policyjnych patroli. Funkcjonariusze pracują przy banku Pekao, który ogrodzony jest taśmą.

Jak nieoficjalnie mogliśmy się dowiedzieć, doszło do napadu, w którym brał udział dobrze zbudowany mężczyzna w białej kurtce. Ukradł on około 30 tysięcy złotych. Odjechał motocyklem. Policja zarządziła obławę. Do kontroli zatrzymywani są motocykliści.

- Przy ul. Wałbrzyskiej mamy zdarzenie o charakterze kryminalnym, ale nic jeszcze nie potwierdzamy. Swoje czynności prowadzi tu grupa operacyjno-procesowa - mówi "Gazecie Wrocławskiej" st. asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zadaniem takiej grupy jest zorganizowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie wszelkich czynności zmierzających do: