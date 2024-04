Wypadek niedaleko autostrady A4. Ważna droga jest zablokowana. Kierowcy trafili do szpitala

Do wypadku doszło w poniedziałek (15 kwietnia) o godz. 11.40. Jak przekazuje Magdalena Ząbek z KPP w Świdnicy, w wyniku zderzenia MAN-a z seatem dwie osoby trafiły do szpitala. Są to kierowcy pojazdów, biorących udział w zdarzeniu. Obaj mężczyźni byli trzeźwi, pojazdy opuścili o własnych siłach.

Niestety pozostali podróżni muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami. Zarówno tir, jak i osobówka wypadły z jezdni. Samochód ciężarowy przewoził odpady. Transport rozsypał się na ziemi.

Na miejscu znajduje się straż pożarna i policja, które prowadzą czynności. Na czas działań służb kierowcy są prowadzeni objazdem przez Rusko. Auto będzie stawiane na koła, w tym celu na miejsce wypadku wysłano specjalistyczny dźwig z Wrocławia.

Zgodnie z szacunkami wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mają zakończyć się do godz. 15.