Remont alei Hallera we Wrocławiu. Przez pośpiech robotnicy zniszczyli cały chodnik! "Tak spieszą się przed wyborami"

Remont po wrocławsku. Robotnicy naprawili drogę, ale zniszczyli chodnik i trawniki

- Po tym chodniku chodzą starsze osoby, dzieci i zwierzęta oraz jeżdżą rowerzyści. Chlew, który nie dość, że szkodzi przyrodzie, to jeszcze zabieramy go do domu, na podeszwach naszych butów. Najbardziej jednak boli ignorancja ZDiUM, który powinien dbać o jakość infrastruktury. A tu pozwala na jej niszczenie - mówi "Gazecie Wrocławskiej" Michał Icek Ickiewicz, pracownik z branży budowlanej , który opisał nam skalę zniszczeń.

Na wysłanych do naszej redakcji zdjęciach widać zniszczenia w infrastrukturze miasta wykonane przez pracowników wykonujących remont. Wykonawca rozjeżdża chodniki, a jego maszyny zostawiają oleisty ślad na każdym metrze , po którym się ruszają. Chodniki na odcinku od Mieleckiej do Powstańców są zalane olejem silnikowym i hydraulicznym w ogromnych ilościach.

Wielotonowe maszyny zdewastowały chodnik - kierowcy jeździli na skróty

Chodnik będzie wkrótce do remontu. Za nasze pieniądze

- Sam pracuję w firmie budowlanej i zawsze zdarza się, że coś "skapnie". Niski ruch samochodowy po tym chodniku spowodował, że akurat ta trasa była w bardzo dobrym stanie pomimo, że remontowana była chyba jakieś 24-26 lat temu. Teraz nagle ciężkie maszyny jeżdżące po chodniku nie dość, że zalały go olejem to jeszcze doprowadziły do powstania wielu kolein. Nawet, gdy zostanie wyrównana kostka to podbudowa jest już naruszona i erozja chodnika będzie postępować nadal - wyjaśnia nam czytelnik.

To oznacza, że chodnik wkrótce będzie nadawał się wyłącznie do generalnego remontu, wliczając w to nową podbudowę i nową kostkę. W takim pośpiechu działał wykonawca wymiany nawierzchni na al. Hallera.