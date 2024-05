Żona Krychowiaka miss bikini fitness?! Startowała w zawodach! Niesamowita przemiana. Zobacz ZDJĘCIA

Żona Grzegorza Krychowiaka Celia przeszła niebywałą metamorfozę. Z modelki stała się zawodniczką miss bikini fitness. Jej ciało wygląda oszałamiająco. Właśnie ma za sobą pierwszy start w zawodach.

- Tak, udało mi się! Jestem taka szczęśliwa z mojego pierwszego doświadczenia jako zawodniczka bikini. Cieszyłam się każdą chwilą, to było tak interesujące wkraczać w ten świat. Każdy detal był dla mnie zabawą: makijaż na scenie, opalenizna, pełny brzuch z daktylami i czekoladą (...), mój pierwszy moment na scenie... Poznałam wspaniałych ludzi, tak inspirujących i motywujących. Atmosfera była ciepła i pomocna. Oczywiście to był test dla mnie, czy mi się to spodoba, ocena profesjonalistów itd... Kocham ten pierwszy krok. Teraz wiem, co robić... (...) Nie przestawać! - napisała po zawodach Celina na Instagramie. Wygląda więc na to, że nowa pasja jej się spodobała i zamierza kontynuować swoją karierę w zawodach miss bikini fitness.