"Chemikalia trują rzekę!" – alarmuje wędkarz. Zanieczyszczenia w Odrze przy moście Milenijnym we Wrocławiu | ZDJĘCIA Jarosław Jakubczak

Zaniepokojony wędkarz zaalarmował redakcję "Gazety Wrocławskiej "o zanieczyszczeniach, jakie trafiają do Odry w pobliżu mostu Milenijnego we Wrocławiu. Na powierzchni rzeki unoszą się kolorowe plamy. To prawdopodobnie bardzo groźne dla środowiska chemikalia! - obawia się Czytelnik. Zobaczcie zdjęcia.