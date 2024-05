Rejestracje DX już na ulicach Wrocławia. Czy w powiecie wrocławskim teraz czas na DXR-y?

Pierwsza tablica dla samochodów z nowym, wrocławskim wyróżnikiem DX została wydana 9 maja 2024 r. To efekt wyczerpania wszystkich kombinacji z literami DW dla nowo rejestrowanych pojazdów we Wrocławiu. Pula z DW nie skończyła się tylko dla przyczep.

Inaczej sprawa ma się w powiecie wrocławskim. Tutaj dla samochodów nadal wydawany jest podobny do wrocławskiego, stary wyróżnik: DWR. Czy to oznacza, że po nim nastanie era DXR? Tak podpowiadałaby logika. Sprawdziliśmy to, dzwoniąc do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

W tamtejszym wydziale komunikacji usłyszeliśmy, że kombinacja DXR dla powiatu wrocławskiego nie jest możliwa, a DWR-y nigdy nie zamienią się na DXR-y. Co, gdy pula kombinacji z literami DWR zostanie wyczerpana?