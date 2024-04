Najstarszy budynek we Wrocławiu stoi niedaleko Rynku. Domek Romański ma prawie 900 lat!

Pierwsza wzmianka o tym budynku pochodzi z 1208 roku. Był wielokrotnie przebudowywany, ale część zachowała się w oryginalnym stanie. Jest niewielki, wydaje się wręcz niepozorny w otoczeniu wysokich budynków: Uniwersytetu Wrocławskiego i greckokatolickiej katedry. Ale jego historia ma prawie 900 lat. Wiecie, o jakim budynku mowa?

Domek Romański - pod taką nazwą znany jest współcześnie najstarszy budynek we Wrocławiu. Znajduje się on przy pl. Biskupa Nankiera 8 tuż obok Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego i katedry greckokatolickiej św. Wincentego i św. Jakuba. Jego historia sięga początków XIII wieku. Pierwsza wzmianka o nim w miejskich kronikach pochodzi z 1208 roku! Od początku należał do cysterek z Trzebnicy, dlatego nazywano go "Domem Panien Trzebnickich". Zobacz też:

Dwa poziomy i wczesnogotyckie detale

Budynek zbudowany został z cegły, na planie trapezu. Miał dwa poziomy, na których mieściły się po trzy pomieszczenia. Zachowały się w nim romańskie i gotyckie elementy architektury, fragmenty sklepień kolebkowych i krzyżowych. Był wielokrotnie przebudowywany przez cysterki i został częściowo zniszczony podczas II wojny światowej.

Galeria fotografii na starych murach

Po wojnie, w trakcie odbudowy miasta w latach 50. ub. wieku, odkryto zabytkowe fragmenty tego budynku znajdujące się pod poziomem ulicy. W latach 1966-1969 odtworzono je według projektu Henryka Dziurli. Częściowe usunięcie stropu połączyło kondygnację górną i dolną, a dobudowana część naziemna, przeszkolona i zadaszona, została zaadaptowana na potrzeby galerii fotograficznej pod patronatem Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu (dziś działa tam Galeria FOTO-GEN).

Domek Romański

W 2017 roku na budynku wmurowano tablicę informującą, że mieścił się w nim Dom Panien Trzebnickich. Zajmowały go od początku XIII wieku aż do 1810 r., do kasacji zakonu w Prusach. Po odbudowie wymyślono mu nazwę Domek Romański.

Dziś, aby wejść do najstarszego budynku we Wrocławiu, musimy zejść pod poziom ulicy. Zobaczcie, jak wygląda Domek Romański przy pl. Nankiera 8 we Wrocławiu:

Tu znajduje się Domek Romański we Wrocławiu:

Co można obejrzeć w Galerii Foto-Gen?

19 kwietnia 2024 r. w Domku Romańskim została otwarta wystawa Rosa Khavro zatytułowana "Zaakceptujmy to, co nam się nie podoba".

"Prezentacja odwołuje się do niej na zasadzie przeciwstawności. Klimat przytulnego wnętrza został zastąpiony przez chłodne kolory i powściągliwą aranżacje, która wcześniejsze doświadczenie swobodnego bycia w przestrzeni galerii przekierowuje na koncentrację na znajdujących się w niej obiektach fotograficznych i rzeźbiarskich. Khavro to artysta fizycznie wręcz stopiony z technikami, których używa. Ciężka fizyczna praca z fotograficznymi odczynnikami i dłutem pozostawia ślad nie tylko w materiałach, jakimi się posługuje, ale też na jego dłoniach. Dlatego tak wyraźnie czuć w niej autentyczność, konsekwencję i dogłębne zrozumienie medium. Oszczędność w wyborze prac na wystawie podkreśla z kolei ich surowość, a otwierający ją wiersz Ilony Witkowskiej przewrotnie nawiązuje do jej tytułu. Jak prace Khavro buduje swój przekaz, kładąc wyraźne akcenty, jest bezpośredni a jednocześnie zarysowuje przestrzeń pełną niedopowiedzeń" - mówi kurator wystawy Paweł Bąkowski.

Galeria FOTO-GEN

Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

pl. bpa Nankiera 8 (wejście od ul. Jodłowej)

50-140 Wrocław Wystawę będzie można oglądać do 9 czerwca 2024 r.

Godziny otwarcia: od wtorku do niedzieli w godz. 10–18

Bilety: 5-10 zł (WE WTORKI WSTĘP BEZPŁATNY) materiały prasowe galerii Foto-Gen

