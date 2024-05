Koniec rejestracji DW dla samochodów we Wrocławiu! Kierowcy dostaną tablice z nowym wyróżnikiem DX

Wyróżnikiem tablic rejestracyjnych dla samochodów, który funkcjonował we Wrocławiu były litery DW . Litera "D" oznaczała województwo dolnośląskie, litera "W" miasto na prawach powiatu: Wrocław. Pierwsza tablica DW została wydana 1 lipca 1999 roku . Teraz, po niemal 25 latach, klasyczne wrocławskie oznaczenie przeszło do historii.

DX – nowy prefiks numerów rejestracyjnych wrocławskich samochodów

Nie tylko DX

- Przy przerejestrowaniu pojazdu, tablice podlegają kasacji. Niemniej, ustawodawca około dwóch lat temu, dopuścił przerejestrowanie pojazdu z zachowaniem wyróżnika tablicy rejestracyjnej. Oznacza to, że ktoś zamieszkując we Wrocławiu i kupując pojazd w Krakowie, może zachować tablice krakowskie. Pod warunkiem, że tablice nie będą zniszczone i będą czytelne. Podlega to ocenie urzędnika, który dokonuje przerejestrowania pojazdu – tłumaczy Elżbieta Fedorowska.

Ta w miarę nowa procedura, znacznie obniżyła koszty przerejestrowania pojazdu. Urząd miasta przyznaje, że około 20-30 proc. mieszkańców Wrocławia zachowuje obce wyróżniki. Jako ciekawostkę możemy zdradzić, że wrocławianie rzadko decydują się na zatrzymanie tablic z wyróżnikami warszawskimi i poznańskimi.

Trudno dokładnie oszacować, na ile czasu starczą nowe tablice rejestracyjne z prefiksem DX. Mówi się, że co najmniej na około 20 lat. Co ciekawe, znamy już wyróżnik, który ma nastąpić po DX. To rejestracja zaczynająca się od DV. Już jest przypisywana do kosztownych tablic indywidualnych. Nie mają one obostrzeń w postaci kombinacji cyfrowo-literowej, ale ustawodawca wskazał, że DV może funkcjonować we Wrocławiu, przykładowo: DV IDOL, DV S1LNY czy DV ITO.

Nowe rejestracje zamawiane są w pakietach, przykładowo po 2 tysiące sztuk. Są wydawane sukcesywnie w oddziałach urzędu miasta: przy ul. Zapolskiej, pl. Nowy Targ, al. Kromera i ul. Legnickiej. DX nie jest nowością we Wrocławiu. Dla motocykli rejestracja zaczynająca się od tych liter funkcjonuje od około dwóch lat.