Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów do europarlamentu. „Musimy odeprzeć siły prorosyjskie w Europie”

- To nie będzie zwykła kadencja. Będzie dominować debata nad obronnością. Do tego dojdą tematy związane z naszą prezydencją w UE i rozpoczęcie negocjacji nowej perspektywy finansowej. Wyzwaniami będą także siły odśrodkowe w Europie, które już od lat się wzmacniają i są decydowanie silniejsze. To nie tylko AFD w Niemczech czy ruch Marine Le Pen, ale także ruchy w Hiszpanii, Austrii czy we Włoszech. Dlatego walczymy o jak najlepszy wynik, aby siły centrowe, zdroworozsądkowe dały odpór siłom prorosyjskim. Do tego potrzebny jest także zielony ład, który tak bezrefleksyjnie przyjął PiS, a teraz z nim walczy. Są tam rzeczy korzystne, które należy wdrożyć i rzeczy niekorzystne, które trzeba odrzucić - mówi Bogdan Zdrojewski.