PSL i Bezpartyjni Samorządowcy utworzyli wspólny klub w sejmiku. Paweł Gancarz kandydatem na marszałka województwa dolnośląskiego

- Uważamy, że powołanie tego klubu jest najlepszym narzędziem do kontynuowania zmian, jakie zaszły na Dolnym Śląsku przez ostatnie lata. Jesteśmy jednym z najlepiej rozwijających się regionów w Polsce i Unii Europejskiej. Do tego potrzebna jest zgoda i zjednoczenie wokół idei. Stąd nasza decyzja o współpracy z PSL-em, który niejednokrotnie udowodnił, że potrafi się wznieść ponad własne interesy dla dobra ogólnego. To również przyświeca nam, Bezpartyjnym – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa z Bezpartyjnych Samorządowców.

Bezpartyjni, dzięki tej współpracy, chcą kontynuować rozpoczęte projekty. Są to: rewitalizacje linii kolejowych, budowa szpitala onkologicznego we Wrocławiu, współpracę z zagranicznymi regionami czy działanie związane ze sprawami społecznymi. Według działaczy, są to pola do współpracy z PSL i punkty zbieżne w programach obu ugrupowań.