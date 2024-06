Nowi posłowie i radni sejmiku. Roszady polityczne na Dolnym Śląsku po wyborach do europarlamentu

Znamy już pełne wyniki wyborów do europarlamentu, ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą. Z okręgu nr 12, który obejmuje województwa dolnośląskie i opolskie, do Brukseli pojedzie sześć osób. To znane i rozpoznawalne nazwiska oraz czynni politycy. W związku z objęciem mandatów europosłów, będą zmuszeni do rezygnacji ze swoich dotychczasowych funkcji. Kto ich zastąpi?