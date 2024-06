Lewica na "Trójkącie", Konfederacja wśród studentów. Oto wrocławskie bastiony ugrupowań w wyborach do PE

Wyniki wyborów do PE we Wrocławiu

Te osiedla we Wrocławiu są bastionami KO, PiS, Lewicy i Konfederacji

W stolicy Dolnego Śląska Lewica uzyskała bardzo dobry wynik (14,32 proc. do 6,30 proc. w skali kraju), przebijający o kilka punktów procentowych krajowy rezultat. To odwrotny przypadek do Konfederacji, która we Wrocławiu nie uzyskała wysokiego wyniku (10,93 do 12,08 w skali kraju), ale miała duży elektorat w tzw. "obwarzanku" - powiecie wrocławskim (14,09 proc.), średzkim (14,53 proc.) i trzebnickim (13,81 proc.). Tam z kolei to Lewica nie mogła liczyć na duże poparcie, notując wynik na poziomie 6-8 proc.