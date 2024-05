Jacek Sutryk powołał swoich zastępców. Renata Granowska i Ryszard Kessler nowymi wiceprezydentami Wrocławia

– Bardzo wysoko oceniam kompetencje i doświadczenie obojga moich zastępców. Wiceprezydentem będzie Renata Granowska z Koalicji Obywatelskiej, która obejmie - ważny dla mnie - departament spraw społecznych, którymi przez lata się zajmowałem. Edukacja to również ważny i sensytywny obszar we Wrocławiu, a będzie się nim opiekował dr Ryszard Kessler. Oboje to bardzo dobrzy fachowcy, ludzie otwarci, ale także osoby z którymi darzymy się sympatią, a to ważne na takich stanowiskach. Liczę na to, że współpraca będzie nam się układać bardzo dobrze – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.