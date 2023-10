Poseł PO uważa, że pieniądze z Polskiego Ładu są upolitycznione. Jarosław Obremski: nie wiedziałem, że Jacek Sutryk dołączył do PiS-u

Na koniec dodał:

Stanowczo z tezami Michała Jarosa nie zgadza się Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski, kandydat do Senatu z Prawa i Sprawiedliwości.

- To, co mówi pan Jaros jest czystą nieprawdą. Pieniądze zostały rozdzielone na wszystkie gminy i na wszystkie powiaty. Radzę sprawdzić listę wyników. W ostatniej VIII edycji Programu Inwestycji Strategicznych maksymalna kwota, która mogła być przedzielona samorządowi to 30 milionów. Jeżeli Pan Jaros nie kłamie, to jestem zszokowany. Bo to by oznaczało, że Jacek Sutryk dołączył do Prawa i Sprawiedliwości – punktuje Obremski.