Okradał konta przez wyłudzone bliki z Facebooka. Policjanci z Wrocławia zatrzymali go przy wypłacie gotówki

We Wrocławiu policja ostatnio dostała szereg zgłoszeń o kradzieżach z kont bankowych. Pieniądze były wypłacane przez bliki. Okazało się, że za kradzieże odpowiedzialny jest 28-letni mężczyzna. Kody do wypłat wyłudzał na OLX i Facebooku. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Policja we Wrocławiu / Polska Press