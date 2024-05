Pijany kierowca chciał dać łapówkę policjantom: "Dwa tysiące, trzy tysiące?". Grozi mu 8 lat więzienia. Zobaczcie nagranie

42-letni kierowca seata został zatrzymany do kontroli przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej we Wrocławiu. Po opuszczeniu szyby, od razu wyczuli zapach alkoholu i sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Kontrola alkomatem wykazała, że kierowca w wydychanym powietrzu kierowca miał trochę ponad promil. Mimo to, i tak nie widział problemu, aby kontynuować swoją podróż.

- A może bym dojechał do pracy? - pyta na nagraniu pijany kierowca.

- Pan jest w stanie nietrzeźwości – stwierdził policjant.

- Niedaleko stąd zostało… - próbował przekonywać kierujący seatem.

Przekonywanie na nic się zdało, pijany mężczyzna został zakuty w kajdanki i wsadzony do radiowozu. Tam nadal próbował namawiać policjantów. Zaproponował funkcjonariuszom 2-3 tysiące złotych łapówki. Propozycja spotkała się ze stanowczą odmową.