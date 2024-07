Pałac w Ciechanowicach to dolnośląski Wawel słynny z XVI-wiecznym fresków. Można tam odpocząć wśród zieleni | ZDJĘCIA

Jak dojechać do pałacu i parku w Ciechanowicach

Zespół parkowy pałacu w Ciechanowicach

Park otaczał kamienny mur wsparty na cokołach. Jego atrakcję stanowiła fosa, staw i kamienny most łączący budynek pałacowy z parkiem. Po II wojnie światowej fosę i staw zasypano, kamienny most rozebrano, a mur otaczający park uległ kompletnej degradacji i dewastacji.

200-letnie drzewa w parku w Ciechanowicach

Z dawnego parku w Ciechanowicach pozostały skupiska ciekawej roślinności w postaci starodrzewu. Niektóre gatunki liczą sobie ponad 200 lat! Są to m.in. okazałe lipy i buki . Oprócz nich doskonale prezentują się drzewa w wieku od 50 do 100 lat. Są wśród nich:

Trzy ogrody w parku w Ciechanowicach

Ogród angielski

Park przy pałacu w Ciechanowicach powstał w XIX wieku. Został odtworzony przez obecnego właściciela zabytku Alina Gierak/Polskapress

Istotą stylu angielskiego było upodobnienie projektowanej zieleni do naturalnego krajobrazu. Malowniczy romantyczny ogród angielski, choć w rzeczywistości starannie zaplanowany i pracochłonnie pielęgnowany, miał przypominać przestrzeń nieprzekształconą przez człowieka. W tym celu projektanci starali się wykorzystywać naturalne warunki danej lokalizacji - istniejące wzniesienia i zagłębienia terenu, zbiorniki wodne itd. Obszar parku musiał być również wkomponowany w otaczający go krajobraz i łączyć się z nim tak, by granica między dziełem człowieka i natury była niewidoczna. Romantyczny ogród angielski zazwyczaj płynnie przechodził w łąkę lub w las.

Ogród francuski

Charakterystyczną cechą typowych ogrodów francuskich jest regularność kompozycji zwykle zaznaczana symetrią dwuboczną względem alejki głównej biegnącej przez środek ogrodu. Drzewa i krzewy formowano i równo strzyżono. Aleje, szpalery, labirynty i punkty widokowe układały się w ogrodowe wnętrza o różnych funkcjach.

Ogród włoski

Włoski ogród opiera się na geometrycznej, symetrycznej kompozycji, której porządek dodatkowo podkreślają równo przycięte, pedantycznie zadbane rośliny. We włoskich ogrodach widzimy przede wszystkim teren podzielony na kwadratowe kwatery, które oddzielone są ścieżkami przecinającymi się pod kątem prostym. Kwatery ogrodzone są niskim żywopłotem, za którym najczęściej posadzone są kwiaty lub zioła. Wyjątkowo pięknie prezentują się również kwatery wypełnione dekoracyjnymi ornamentami z drobnych, przystrzyżonych, zielonych krzewów.