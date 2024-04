Stare fabryki Dolnego Śląska dziś popadają w ruinę. Produkowano tu porcelanę, celulozę oraz dywany

Gigantyczna fabryka w Bolesławcu. Concordia zatrudniała setki osób

"Concordia" w Bolesławcu wyrosła pod koniec XIX wieku na jeden z największych zakładów w Europie. Samson Woller zakupił teren spalonego Górnego Młynu i wykorzystał bliskość rzeki do produkcji tkanin, takich jak: suknie ze sztucznego jedwabiu, tkaniny bieliźniarskie, podszewki męskie, surowe tkaniny do druku oraz suknie i podszewki damskie. Sam Woller był nie tylko sprawnym menadżerem, ale i filantropem, wspierającym lokalne inicjatywy charytatywne. Po jego śmierci w 1900 roku zakłady przeszły pod zarząd Augustina Simona, a po wojnie zarządzało nimi państwo. Produkcja nigdy nie została ponownie uruchomiona. Dziś, prawdziwa perełka architektoniczna stoi prawie pusta. Tylko niektóre pomieszczenia są wykorzystywane przez lokalne firmy.

Samson Woller i jego bracia zainwestowali w przemysł włókienniczy pod koniec XIX wieku, kiedy ten przeżywał prawdziwy rozkwit. Byli pionierami produkcji wełny czesankowej w Niemczech i wkrótce otworzyli zakłady w Leśnej, Kościelniku i Bolesławcu . Mimo że tradycje tkackie w Bolesławcu sięgały XVI wieku, to dopiero rewolucja przemysłowa dała firmie "Gebrüder Woller" szansę na dynamiczny rozwój. Surowce sprowadzano z Anglii i poza wełną czesankową zajęto się produkcją sztucznego jedwabiu. Zakład na początku działalności miał tylko 22 krosna, a w 1864 roku było ich już 400.

Przed wojną, duże zakłady zatrudniały setki ludzi i napędzały gospodarczo małe miasteczka, takie jak Leśna, Bolesławiec czy Biedrzychowice. To w tych miejscach powstawały kolejne oddziały fabryk tekstylnych Samsona Wollera, przedsiębiorcy pochodzenia żydowskiego, który miał tu monopol na produkcję tkanin. Bolesławiecka "Concordia", w okresie największej prosperity, zatrudniała ponad 150 pracowników. W czasie wojny powstała w tym miejscu filia obozu Gross Rosen, a obecnie większość jej budynków popada w ruinę.

Huta szkła "Lucyna" w Pieńsku koło Zgorzelca i jej smutny widok

Dziś opuszczone budynki huty nadal przechowują szklane wyroby, które przypominają o minionych latach świetności tego miejsca. To stanowi prawdziwą atrakcję dla fanów urbexu, których w Polsce nie brakuje.

Fabryka porcelany w Wałbrzychu zamieniła się w kompletną ruinę

Fabryka Carla Tielscha powstała w 1845 roku na peryferiach Starego Zdroju, które w 1923 roku zostało włączone do Wałbrzycha. Właściciel wiedział o budowie linii kolejowej, łączącej Wałbrzych z Wrocławiem i Świebodzicami, dlatego zdecydował się zainwestować własne środki w budowę zakładu porcelany. Początkowo w zakładzie było zatrudnionych 30 pracowników, obsługujących trzy piece, a właścicielowi zależało na produkcji niedrogiej porcelany użytkowej dla mieszczaństwa i robotników. Gigantyczny sukces, który przypadł na kolejne lata, był możliwy dzięki zakupowi kopalni kaolinu i udziałom w wałbrzyskich kopalniach węgla. Już po pięciu latach działalności, fabryka Tielscha zyskała uznanie na rynku amerykańskim i brała udział w międzynarodowych wystawach, zdobywając cenne nagrody. W 1860 roku fabryka zatrudniała rekordową liczbę 1500 pracowników, w czym nie przeszkodził wybuch pierwszej wojny światowej oraz II wojna światowa.

Dawna fabryka przestała istnieć w 2012 roku, kiedy Egipcjanie wstrzymali zamówienia, a prywatna firma, zarządzająca fabryką, popadła w długi. We wnętrzach fabryki znajdują się jeszcze pozostałości po dawnej produkcji porcelany >>> Dariusz Gdesz

Zakłady Tieschla miały w 1945 roku świętować setną rocznicę powstania, ale do uroczystości nigdy nie doszło z uwagi na przemieszczający się front. Po 1945 roku fabrykę upaństwowiono i zmieniono jej nazwę na "Wałbrzych". Przez lata dolnośląski zakład był jednym z czołowych producentów porcelany w Polsce. Po przemianach lat 90., fabrykę sprywatyzowano, co doprowadziło do trudności finansowych i ostatecznie jej zamknięcia w 2012 roku.