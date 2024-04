Najpiękniejsze kościoły Dolnego Śląska. Dwa z nich znalazły się na światowej liście UNESCO!

Na Dolnym Śląsku znajdziemy wiele wyjątkowych budowli, którymi można się zachwycić. Niektóre pamiętają czasy średniowiecza, a inne zostały wybudowane z drewna. Dziś pokażemy wam najpiękniejsze kościoły w naszym regionie. Dwa z nich figurują nawet na światowej liście UNESCO! Jeśli nie widzieliście ich jeszcze na żywo, warto wpisać na listę miejsc do odwiedzenia.

Średniowieczny kościół św. Idziego we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim

To nie tylko najstarszy w pełni zachowany zabytek stolicy Dolnego Śląska, ale i najstarszy działający kościół we Wrocławiu. Położony jest w bliskiej odległości od gotyckiej archikatedry św. Jana Chrzciciela - królowej Ostrowa Tumskiego. Niewielki kościółek w stylu późnoromańskim zaczęto wznosić już w latach 20. XIII wieku i mimo upływu setek lat do dziś odbywają się tam msze święte z udziałem wiernych. Kościół św. Idziego z Domem Kapituły łączy Brama Kluskowa, z którą z kolei wiąże się ciekawa legenda.

Stara legenda o powstaniu Bramy Kluskowej

Stare przysłowie mówi o tym, że do serca każdego mężczyzny można dostać się przez jego żołądek. Nic więc dziwnego, że chłop o imieniu Konrad, kiedy stracił żonę najbardziej rozpaczał za jej kluskami śląskimi. Kobieta mieszkała z nim w wiosce pod Wrocławiem i była znakomitą kucharką. Wiele innych próbowało dorównać talentowi nieboszczki, ale bezskutecznie. Zrozpaczony Konrad całe dnie spędzał pod kościołem św. Idziego, licząc na cud. Chudł i prawie znikał w oczach, bo niczego nie mógł przełknąć. Pewnego dnia odwiedził go duch żony. Zjawa obiecała, że przygotuje dla niego magiczny kociołek, w którym zawsze będą jego ulubione kluski śląskie. Jedyny warunek był taki, że nie może zjeść ostatniej z nich. Konrad próbował walczyć z pokusą, ale bezskutecznie. Chwycił ostatnią i kiedy próbował ją zjeść ta wyskoczyła mu z rąk i znalazła się na przykościelnej bramie. Konrad wdrapał się na górę, żeby poczuć jeszcze jej zapach, ale momentalnie skamieniała. Do dziś przypomina nam o łakomym chłopie. Niewielka brama łączy kościół św. Idziego z kapitułą, pochodzącą z XVI wieku Fot. Janusz Wojtowicz / Polskapresse ZOBACZ TEŻ:

Jak dotrzeć do kościoła św. Idziego? Mapa dojazdu

Do kościoła prowadzi prosta droga przez zielony most. Znajduje się po lewej stronie od wrocławskiej katedry. Jak trafić do kościoła św. Idziego? Zobacz na mapce

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy wpisane na listę UNESCO. To wyjątkowe obiekty

Te dwa miejsca są naprawdę wyjątkowe głównie z uwagi na nietrwały budulec, z jakiego je wykonano, a mimo to przetrwały do naszych czasów. Ewangelickie kościoły w Świdnicy i Jaworze powstały za zgodą katolickiego cesarza na znak pokoju, który zawarto po wojnie trzydziestoletniej. Ówczesny władca zgodził się jednak na ich powstanie tylko po warunkiem, że zostaną wybudowane z drewna. To między innymi dlatego do dziś nie przetrwała świątynia w Głogowie, która spaliła się doszczętnie w 1758 roku. Obiekty w Świdnicy oraz w Jaworze zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2001 roku. W Jaworze, we wnętrzach świątyni, odbywają się co roku Koncerty Pokoju, organizowane od maja do września i skupiające wokół siebie artystów z Niemiec, Czech i Polski. Kościół Pokoju w Świdnicy z kolei jest największą drewnianą budowlą sakralną w Europie. Ołtarz główny i ambona zostały zaprojektowane przez Gotfrieda Augusta Hoffmanna. Wnętrze Kościoła Pokoju w Świdnicy, zbudowanego w 1656 roku i należącego do parafii ewangelicko-augsburskiej. Zabytek został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Polska Press/archiwum nm

Świątynia Wang w Karpaczu została przeniesiona deska po desce z Norwegii do Polski

Kościół Górski Naszego Zbawiciela powszechnie znany jako Świątynia Wang może pochwalić się nie byle jaką historią, bo ten drewniany kościół został przeniesiony do Karpacza w 1842 roku z miejscowości Vang. Konstrukcja została wzniesiona bez użycia ani jednego gwoździa. Z Norwegii trafiła do Polski dzięki królowi Fryderykowi Wilhelmowi IV, który po namowach zdecydował się odkupić obiekt. Jego charakter wpisywał się w górski klimat, więc deska po desce został przeniesiony w Karkonosze. 28 lipca 1844 roku w kościele zaczęły odbywać się pierwsze msze protestanckie. Do dziś jest to parafia ewangelicka. Tak wyglądają drewniane wnętrza Świątyni Wang. W 2014 roku w Karpaczu odbył się ekumeniczny pogrzeb Tadeusza Różewicza. Poeta chciał być pochowany na cmentarzu ewangelickim. Dariusz Gdesz

Świątynia Wang - cennik 2023 i godziny zwiedzania

Dorośli – 12 zł

Dzieci (od 6 lat) – 7 zł

Uczniowie, studenci do 26 lat – 7 zł

Foto, kamera – 5 zł

Opiekunowie wycieczek szkolnych: 1 na 10 osób – gratis

Świątynia Wang codziennie jest otwarta na turystów: od godz. 9.00 do 18.00 – (15.04 – 31.10)

od godz. 9.00 do 17.00 – (1.11 – 14.04) W niedziele i święta o godz. 10.00 w kościele odprawiane są nabożeństwa.

Jak dotrzeć do Świątyni Wang w Karpaczu? Mapa dojazdu

Drewniany kościół położony jest przy ul. Na Śnieżkę 8 i jest dobrze widoczny z ulicy. Na terenie parafii znajduje się cmentarz. W Domu Parafialnym i Starej Plebanii istnieje możliwość zarezerwowania noclegów. Mapa dojazdu do Świątyni Wang w Karpaczu

Pozostałe drewniane kościoły na Dolnym Śląsku. Jest ich naprawdę sporo. Może są w twoim mieście?

Na Dolnym Śląsku istnieje kilkanaście obiektów sakralnych z drewna. Niektóre z nich budowane są na wzór Kościołów Pokoju w Świdnicy i Jaworze, a inne są całe drewniane. To niektóre z nich:

Kościół Chrystusa Króla w Postolinie

Kościół filialny Najświętszego Serca Pana Jezusa w Godzięcinie

Kościół ewangelicki Trójcy Świętej w Twardogórze

Kościół filialny Narodzenia NMP w Marszowicach

Kościół filialny św. Anny w Zalesiu

Kościół Matki Bożej Śnieżnej w Sierpnicy

Kościół Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Bystrzycy

Kościół Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Sułowie

Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Sułowie

Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Koniowie

Kościół Narodzenia NMP w Grzmiącej

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Kuźniczysku

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Wierzbowej

Kościół św. Anny we Wrocławiu

Kościół Matki Boskiej Pocieszenia we Wrocławiu

Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Boguszycach

Kościół Matki Bożej Różańcowej w Trzmielowie

Wśród polecanych przez nas zabytków sakralnych, które są warte odwiedzenia znalazł się również drewniany kościół pw. Św. Jana Nepomucena. Znajdziecie je wszystkie w galerii: