Nowy przystanek kolejowy powstaje w Oławie pod Wrocławiem. Pozwoli na dojazd do miasta w 22 minuty!

Przystanek Oława Zachodnia powstaje w Oławie (woj. dolnośląskie), przy dużym osiedlu Sobieskiego. To świetna wiadomość nie tylko dla mieszkańców osiedla, ale i pobliskich miejscowości. Pasażerowie znacznie łatwiej, niż do głównego przystanku w Oławie, dojadą do niego m.in. z Wierzbna, Gaju Oławskiego czy Marszowic. W godzinach szczytu, aby dostać się samochodem do Wrocławia przez ulicę Opolską, trzeba poświęcić na dojazd około godziny. Po otwarciu przystanku kolejowego, czas podróży znacznie się skróci.

- Nowy przystanek pomiędzy Lizawicami a Oławą zapewni dojazd do Wrocławia w 22 minuty i zwiększy dostępność komunikacyjną. Przez Oławę na trasie Wrocław – Opole i Opole - Wrocław codziennie kursuje około 50 pociągów regionalnych – mówi Karol Jakubowski, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na przystanku zostaną zamontowane: