Budują nową drogę we Wrocławiu. Powstanie na najszybciej rozwijającym się osiedlu, kiedy nią pojedziemy?

Lipa Piotrowska to teraz najchętniej wybierane osiedle do zamieszkania. W trakcie 13 lat, ludność osiedla Widawa – Lipa Piotrowska – Polanowice, niemal potroiła się. Z 2480 mieszkańców w 2010 roku, w 2023 wzrosła do 7147. Daje to 790 osób na kilometr kwadratowy. Budowane są nowe mieszkania i nie tylko. We wrześniu otwarta zostanie szkoła dla 1200 dzieci, w planach miasto ma jeszcze budowę aquaparku.

ZOBACZ, JAK ROZWIJA SIĘ LIPA PIOTROWSKA: