Rusza remont zardzewiałych mostów Uniwersyteckich we Wrocławiu. Czy zostaną zamknięte dla kierowców? Konrad Bałajewicz

Mosty Uniwersyteckie w tym roku kończą 90 lat. Zakres remontu jest duży, najtrudniejsze prace będą się toczyć w miejscach niewidocznych dla przechodniów: pod chodnikiem, od spodu pomostu i przy podporach. ZDiUM

W poniedziałek (3 czerwca) ZDiUM startuje z remontem mostów Uniwersyteckich we Wrocławiu. Ma on potrwać aż do końca 2025 roku. Jakie utrudnienia przez ten czas czekają na mieszkańców Wrocławia? Przeczytajcie poniżej.