Nowoczesna, Zieloni, Akcja Miasto i Wrocławskie Forum Osiedlowe przeciw poparciu dla Sutryka. "Nie jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej"

- Dołączając do Koalicji Obywatelskiej, do Koalicji dla Wrocławia jako pierwszy punkt i warunek, który postawiliśmy to wystawienie innego kandydata na prezydenta niż Jacek Sutryk. Nie udało się do tego doprowadzić, a KO w tych wyborach kandydatów ma tylko do rady miejskiej. I nie popieramy Jacka Sutryka w jego staraniach o reelekcję - mówi Michał Kwiatkowski z Wrocławskiego Forum Osiedlowego.