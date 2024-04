Nareszcie posprzątają nam Wrocław? Ruszył ważny przetarg na całoroczne utrzymanie miasta

Co to oznacza w praktyce?

Wrocław do posprzątania. Wykonawców czeka cały szereg prac!

Ta zmiana jest kluczowa. Ma być czyściej w mieście

Nowością w ogłoszonym przetargu jest liczba zadań do realizacji. Do tej pory zakres prac podzielony był na 5 „dużych” zadań dla byłych dzielnic Wrocławia: Starego Miasta, Śródmieścia, Krzyków, Fabrycznej i Psiego Pola.

Jak słyszeliśmy w rozmowie z przedstawicielami Ekosystemu, każde zadanie uwzględniało wszystkie prace – zarówno te „zewnętrzne”, jak i w pasie drogowym. Mogły przystąpić do niego firmy kompleksowo zajmujące się porządkami. Musiały więc mieć na wyposażeniu sprzęt do odśnieżania ulic, piaskarki i resztę.

To uległo zmianie i teraz wykonawcy mogą oddzielnie składać oferty na poszczególne zadania i określone „dzielnice”. Mniejsza firma, która specjalizuje się w zamiataniu chodników i działająca na Krzykach, może zgłosić się do oczyszczania pasa drogowego wyłącznie tu. Z kolei firma z Nadodrza, sprzątająca podwórka, może zgłosić się tylko do tego zadania na obszarze Śródmieścia. Maksymalnie wykonawcy mogą przystąpić do trzech zadań.