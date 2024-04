Wrocławski plac Grunwaldzki 100 lat temu. Zobaczcie niesamowite archiwalne zdjęcia!

„Plac Grunwaldzki” - tak wrocławianie od lat określają plac, na którym dziś znajduje się rondo Reagana, przy którym dziś stoi Pasaż Grunwaldzki. Nie jest to zgodne ze stanem faktycznym. Bo „plac Grunwaldzki” to oficjalna nazwa ulicy, która biegnie od mostu Grunwaldzkiego do mostu Szczytnickiego. Jest to jedna z głównych arterii Wrocławia.

Od placu Grunwaldzkiego wzięło nazwę osiedle Plac Grunwaldzki, które potocznie wrocławianie nazywają „Grunwaldem”. W czasach niemieckich ten obszar wrocławskiego Śródmieścia nazwany był Nowymi Szczytnikami. A dzisiejsze rondo Reagana nazywało się Scheitniger Stern, czyli Gwiazda Szczytnicka. Wówczas na terenach obecnych osiedli: Plac Grunwaldzki i Szczytniki, Niemcy zbudowali jedną dzielnicę. Po wojnie została przedzielona na dwie części wzdłuż Odry.

Choć urbanistyczne fundamenty tego obszaru miasta się nie zmieniły, to miejsce wygląda dziś zupełnie inaczej niż 100 lat temu. Sama ulica „plac Grunwaldzki”, czyli oś osiedla pomiędzy mostami, została poszerzona, tak jak jej centralne skrzyżowanie (obecnie rondo Reagana). Zniknęły natomiast niektóre ulice wlotowe.