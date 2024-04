Wycieczki, kiermasze, targi roślin i rzemiosła. Co będzie się działo we Wrocławiu w weekend 26-28 kwietnia? Aneta Kolesińska

Ostatni weekend w tym miesiącu (27-28 kwietnia) zapowiada się bardzo ciekawie we Wrocławiu! Znajdzie się coś zarówno dla fanów wycieczek i spacerów z przewodnikiem oraz miłośników roślin ogrodowych czy rękodzieła. Sprawdź, jakie imprezy odbędą się w stolicy Dolnego Śląska na kolejnych slajdach >>> Aneta Kolesińska / Polska Press

Ostatni weekend w kwietniu zapowiada się bardzo słonecznie, dlatego warto wybrać się ze znajomymi czy rodziną na miasto. Co robić w najbliższy weekend we Wrocławiu? Opcji jest mnóstwo - od spacerów i wycieczek aż po różnego rodzaju targi czy kiermaszy. Wybraliśmy dla Was najciekawsze propozycje.