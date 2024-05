Cztery piłkarki z Wrocławia w półfinale Euro U-17! Zawodniczki Śląska i Ślęzy zagrają o medale

– Oliwia to nasza napastniczka, która nie boi się pojedynków. Twarda i silna dziewczyna, która potrafi wykorzystać swoje atuty i ma nos do zdobywania bramek. Krysia Flis to dziewczyna z Dolnego Śląska, z Ziębic, naturalna lewa noga. W ostatnim czasie bardzo się rozwinęła jeśli chodzi o grę w defensywie, przez co stała się naszą podstawową lewą wahadłową – opowiada nam trener żeńskiej drużyny Śląska, Piotr Jagieła.