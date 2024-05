Trwa remont porodówki we wrocławskim szpitalu przy ul. Kamińskiego. Oddział będzie nie do poznania!

Już niedługo w szpitalu będzie nowa porodówka

Od kilku miesięcy trwa kompleksowa modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego. Porodówka będzie dostosowana do wymogów KOC. To program opieki koordynowanej (kompleksowej) nad matką w okresie ciąży, porodu i połogu. Chodzi też o poprawę funkcjonalności i dostosowanie do najnowszych przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych. Zarząd szpitala pozwolił nam podejrzeć, jak przebiegają prace. Jak zapowiada ordynator, nowa porodówka będzie nie do poznania.\