Stal – Śląsk: 18-0 WKS-u w czwartej kwarcie! Wrocławianie w półfinale Orlen Basket Ligi!

W drugiej kwarcie Stal postawiła na agresywną defensywę i już na połowie Śląska zabierała się za przeszkadzanie rywalom w rozegraniu akcji. Gospodarze po dwóch „trójkach” z rzędu Tomasza Gieli wyszli na siedmiopunktowe prowadzenie. Trener wrocławian Miodrag Rajković natychmiast poprosił o czas, ale na niewiele się to zdało. Po krótkiej przerwie ostrowianie ponownie bez litości wypunktowywali koszykarzy WKS-u. Ich liderem był Aigars Šķēle, który w pierwszej połowie zdobył 17 punktów. Na półmetku rywalizacji Śląsk tracił do przeciwników 12 punktów (36:48).

Początek meczu był słabym widowiskiem. Oba zespoły rzadko zapędzały się pod kosze rywali i dość często decydowały się na rzuty z dystansu. Śląsk robił to z marnym skutkiem (3/12 w pierwszej kwarcie). Warto odnotować, że po kilku minutach na parkiecie pojawił się Łukasz Kolenda, który ostatnie ligowe spotkanie zaliczył w lutym. Pierwszą „ćwiartkę” zakończył efektowny rzut Jakuba Nizioła z 12 metrów, po którym WKS prowadził 21:18.

W trzeciej kwarcie WKS odrobił do Stali trzy „oczka”. Dolnośląską drużynę w grze o zwycięstwo utrzymywali przede wszystkim Angel Nunez, Jakub Nizioł i Daniel Gołębiowski. Śląsk bez walki nie chciał się jednak poddać. Na pięć minut przed końcową syreną drużyna z Wrocławia przegrywała różnicą tylko trzech punktów po serii punktowej 12-0! Chwilę później po celnym rzucie za trzy Marka Klassena było już 76:72 dla WKS-u! Ostatecznie seria „Trójkolorowych” przedłużyła się do 18-0. Na 90 sekund do końca meczu Nunez rzucił za trzy i Śląsk prowadził już 82:75. Podopieczni Rajkovicia nie dali już sobie wydrzeć prowadzenia z rąk. 83:83 dla WKS-u – ŚLĄSK W PÓŁFINALE ORLEN BASKET LIGI!

