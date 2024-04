Na co dzień są niewidoczni, ale każdego dnia toczą prawdziwa walkę o Wrocław. Sprawdź jak wygląda praca szczurołapów

Co zrobić, gdy spotkamy szczura?

Co jest najtrudniejsze w pracy ze szczurami?

Co sprawia, że we Wrocławiu roi się od szczurów?

Od czego zaczyna się walka ze szczurami we Wrocławiu?

Obowiązkowe deratyzacje we Wrocławiu już trwają

Szczury we Wrocławiu zadomowiły się już dziesiątki lat temu. Aby z nimi walczyć przeprowadzana jest coroczna, obowiązkowa deratyzacja, w kilku terminach. W praktyce to oznacza, że na podwórkach i w piwnicach pojawią się karmniki z trutką, które mają ograniczyć populację tych gryzoni. Jednak kto się tym zajmuje i jak wygląda praca wrocławskich szczurołapów?

Obowiązkową deratyzację przeprowadza się na obszarze centrum Wrocławia ograniczonym Odrą, czyli: mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. Gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą. Pierwsza tura corocznych deratyzacji rozpoczęła się 1 stycznia, a skończyła się 31 marca. Kolejne terminy to:

- Zajmujemy się szeroko pojętą deratyzacją na zlecenie spółdzielni prywatnych i miejskich wspólnot we Wrocławiu. Z naszych obserwacji wynika, że problem ze szczurami jest bardzo duży. Klienci zamawiają deratyzację nie tylko w ramach obowiązkowych akcji, ale także korzystają z naszych usług prywatnie. Szybka reakcja na pojawienie się nowych ognisk jest ważna, bo ogranicza rozprzestrzenianie się populacji tych gryzoni - mówi Krzysztof Nawój z firmy deratyzacyjnej Nasta.

- Z chwilą rozpoczęcia obowiązkowej deratyzacji powinny zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne. Powinny być one uzupełniane na bieżąco przez cały czas trwania deratyzacji, a jeżeli środki gryzoniobójcze będą nadal pobierane, nawet po zakończeniu jej terminu. Należy na bieżąco prowadzić monitoring pobierania preparatu oraz usunąć go dopiero po stwierdzeniu jego zaprzestania przez gryzonie - pisze Grzegorz Rajter z Urzędu Miasta Wrocław.

Proces deratyzacji zaczyna się od określenia miejsca bytowania gryzoni i rozstawienia karmników deratyzacyjnych (plastikowych tuneli, w których umieszczana jest trutka). W dzisiejszych czasach takie rozwiązanie jest najskuteczniejsze – w odróżnieniu od wysypywania trutki luzem – karmniki deratyzacyjne są bezpieczne zarówno dla ludzi i zwierząt, bo ograniczają dostęp do trucizny. Preparaty deratyzacyjne mają w sobie substancje wabiące, które mają za zadanie zachęcić szczura do zaglądania do karmników. Jeśli takie mieszanki są dobrze dobrane, a ich zapach jest dla gryzoni atrakcyjny możemy mieć pewność, że szczur nie przejdzie obok nich obojętnie.