Lato z KGHM Ślęza Areną we Wrocławiu – bezpłatne zajęcia dla każdego

Wiemy już, że lipcowe soboty są skierowane dla tych, którzy lubią dynamikę i szybkie tempo, ale i też dla osób wolących nieco spokojniej, choć równie intensywnie popracować nad swoją sprawnością fizyczną i mobilnością. Pierwszym punktem weekendowych zajęć w KGHM Ślęza Arenie będą zajęcia fitness i zumby, po nich przyjdzie czas na jogę. Za pierwsze dwie aktywności odpowiedzialne będą Marta Kohut oraz Wioletta Borek z Fit Strefy Kiełczów, które na swoich zajęciach będą skutecznie łączyć spalanie kalorii z dobrą zabawą. Niech potencjalna intensywność treningów nikogo nie zrazi - tempo oraz ćwiczenia będą dostosowane do uczestników, a instruktorki na pewno zadbają o to, aby wszyscy mogli poczuć się komfortowo i zmęczyć się tak, jak lubią. Dynamiczna i energiczna atmosfera podczas fitnessu oraz zumby to podstawa, która zmotywuje każdego do spędzenia sobotnich poranków w KGHM Ślęza Arenie.

Joga to idealny sposób na wyciszenie po trudnym i intensywnym tygodniu pracy, a jednocześnie doskonały pomysł na nabranie energii na kolejne dni. Zajęcia z jogi wg przekazu BKS Iyengara to przede wszystkim niezwykła precyzja ruchu i personalizacja podejścia. Nauczyciele zwracają uwagę na ułożenie i komfort każdego uczestnika zajęć, dokładając wszelkich starań, żeby nawet całkowicie początkujący mogli praktykować na miarę swoich możliwości. Przekaz Iyengarowski cechuje się także tym, że ma również zastosowania terapeutyczne, co pozwala nie tylko na rozwój mobilności i poprawę samopoczucia, ale i na leczenie dolegliwości oraz wzmacnianie siły wewnętrznej każdego, kto stanie na macie. Tak też właśnie będzie w KGHM Ślęza Arenie, a o to zadbają nauczyciele ze szkoły jogi i pilates Manomani, prowadzonej przez Mariannę Gutterwil. Szkoła od ponad 13 lat pomogła niezliczonej ilości osób, większość z nich dzięki doświadczeniu i podejściu prowadzących związana jest z Manomani niemalże od początku działalności.

Warto będzie zarezerwować sobie również czas we wtorkowe popołudnia i wziąć wygodne buty do biegania. Co tydzień o godzinie 18:30 do dyspozycji każdego będą bieżnie KGHM Ślęza Areny, a treningi biegowe poprowadzi Mateusz Jopek, zawodnik i pracownik Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Drużynowy mistrz Europy z 2o23 roku oraz multimedalista lekkoatletycznych mistrzostw Polski zaprasza wszystkich na przetestowanie sprężystych bieżni, zadbanie o swoją kondycję fizyczną, a także poprawę swojej techniki biegu. Lepszego miejsca na preferowaną formę biegania we Wrocławiu nie ma. I to przez cały rok, naturalnie również w wakacje. Dlaczego?

Dlatego, że w KGHM Ślęza Arenie latem utrzymuje się stała temperatura około 20 stopni, niezależnie od warunków atmosferycznych na zewnątrz. To właśnie w wielofunkcyjnej hali sportowej na Kłokoczycach będzie można złapać chwilę wytchnienia od nieuchronnych upałów, jednocześnie w pełni wykorzystując atuty nowoczesnego obiektu. Jest to przestrzeń idealna dla każdego, bo wszyscy znajdą tutaj kawałek wolnego miejsca do trenowania w swoim tempie i na miarę swoich możliwości, bez ścisku i w przyjemnej atmosferze. KGHM Ślęza Arena gwarantuje uczestnikom wysoki standard i maksymalną wygodę treningu. Dzięki temu wszyscy chętni będą mogli skupić się na swoich ćwiczeniach, nie martwiąc się o warunki zewnętrzne.