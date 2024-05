Najdroższe mieszkania we Wrocławiu, mało kogo na nie stać. Nie uwierzycie, ile kosztuje metr kwadratowy!

Średnia cena za metr kwadratowy we Wrocławiu. Ile wynosi?

Średnia cena mieszkania od dewelopera we Wrocławiu to teraz 13 544 złote za metr kwadratowy. To niemal dwa razy więcej niż pensja przeciętnego Polaka, która marcu wynosiła 8 408,79 zł brutto. I dwa razy mniej, niż budowane mieszkania premium przy ulicach: Bernardyńskiej i Sudeckiej.