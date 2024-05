Śmiertelny wypadek motocyklisty na obwodnicy Wrocławia. Jego pojazd rozpadł się na części

Objazd zamkniętego fragmentu drogi, możliwy jest równoległą do łącznika ul. Wojnowską.

Bardzo duży korek utworzył się na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia w kierunku wschodnim i wschodnio-północnym. Między Wojnowem i Łanami wciąż trwa akcja służb, przez co zator ma ponad 8 kilometrów.

Motocyklista zginął w wypadku na obwodnicy

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło na jezdni DW 455 w kierunku Wrocławia, przy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. To łącznik od miejscowości Łany do ronda na wrocławskim Wojnowie. Jako pierwsze na miejscu przyjechały zastępy straży pożarnej. Mężczyzna był reanimowany, ale na skuteczne udzielenie pierwszej pomocy było już za późno.