MPK Wrocław wozi więcej pasażerów i sprzedaje więcej biletów, ale warunki pracy wciąż są złe. Wiemy jak to wygląda od środka!

Wobec takich faktów w spółce miejskiej prezydent Jacek Sutryk milczy, a jednocześnie chwali się na swoich kanałach statystykami. Nie napisze jednak nic o warunkach pracy, brakach kadrowych i sporze zbiorowym.

- Prawie 200 milionów pasażerów skorzystało z MPK Wrocław oraz innych przewoźników w 2023 roku. To o 10 proc. więcej niż w 2022. Frekwencja przełożyła się na wpływy z biletów! I to mimo faktu, że Wrocław jest miastem, w którym najwięcej ludzi w Polsce ma prawo do bezpłatnych przejazdów (w mieście przejazdy nie płacą uczniowie do 21 roku życia i seniorzy po 65 roku. Koszt ich przejazdów pokrywamy z budżetu miasta) – chwali się w mediach społecznościowych Jacek Sutryk.