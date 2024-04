Izabela Bodnar szuka poparcia u mieszkańców TBS. Obiecuje, że zajmie się ich sprawami. Jacek Sutryk nie znalazł czasu przez 2 lata

- Ja mieszkańców TBS-ów jako prezydentka nie zostawię. Jestem zbulwersowana przyglądając się od wielu miesięcy konfliktowi na linii mieszkańcy TBS – miasto. Kupując mieszkania myśleliście, że jesteście w najlepszych rękach. Weszliście we współpracę z miastem, co może być bardziej bezpiecznego i zapewniającego nam stabilność i spokój? A od lat nie ma woli ze strony miasta, aby was wysłuchać, by dążyć do ugody. To jest smutne, przykre i bulwersujące – stwierdziła kandydatka na prezydenta miasta.