Boniek, Kowalczyk i Wieszczycki nie dają Śląskowi Wrocław szans na mistrzostwo

– Jagę goni Śląsk Wrocław, który rok temu walczył o utrzymanie i nie ma w ogóle narzędzi, by być mistrzem Polski. Trzeba pochwalić Śląsk i trenera Jacka Magierę, bo z przeciętnej drużyny z przeciętnymi piłkarzami robi coś nieprawdopodobnego. Uważam, że to, co zrobił ten szkoleniowiec we Wrocławiu, to jakiś cud, ale ten cud nie może przecież doprowadzić Śląsk aż do tytułu mistrza Polski – dodał Boniek.