Miała być rowerowa autostrada, jest chodnik ze ścieżką. Nie pojedziesz szybko do Bielan Wrocławskich

Całego zamieszania zapewne nie byłoby, gdyby o inwestycji od początku informowano, że będzie ona i dla rowerzystów, i dla pieszych. Tymczasem większość pieniędzy na budowę tej drogi jest z dofinansowania unijnego, które przyznano na budowę dróg rowerowych, a nie rowerowo-pieszych. Dlatego miasto przez niemal cały czas projektowania i budowy drogi informowało, że jest to droga rowerowa.

Dziś urząd miasta tłumaczy domalowanie znaków na drodze tym, że trasa rowerowa ma zróżnicowany charakter, a funkcje komunikacyjna i rekreacyjna zwykle dobrze współgrają.

"W zależności od uwarunkowań na danym odcinku przyjmuje charakter drogi dla rowerów, ciągu pieszo-rowerowego lub ciągu pieszo-jezdnego i takie były jej założenia od samego początku. Celem inwestycji było uzyskanie ciągłości trasy i oddzielenie od niebezpiecznego ruchu samochodowego na głównych jezdniach al. Karkonoskiej" - mówi nam Patryk Załęczny z biura prasowego ratusza i dodaje, że od czasu opracowania organizacji ruchu zmieniły się uwarunkowania. - "Powstały nowe osiedla, m.in. w rejonie ul. Kobierzyckiej, a przede wszystkim rozbudował się park Kleciński, który stał się ważną atrakcją południowego Wrocławia. W efekcie jeszcze przed oddaniem do użytku ten odcinek zapełnił się spacerowiczami, często z małymi dziećmi. Widać to szczególnie w pogodne weekendy. Do ZDiUM, który realizuje tę inwestycję, od kilku tygodni wpływają zgłoszenia dotyczące prawidłowości oznakowania. Po zgłoszeniach sprawdziliśmy sytuację w terenie i zdecydowaliśmy się na korektę".