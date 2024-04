Mąż Izabeli Bodnar z zarzutami. Za te czyny grozi nawet 10 lat. "Poszukuje się metod, żeby we mnie uderzyć"

Kandydatka na prezydenta Wrocławia relacjonowała nam, że wyprodukowano setki tysięcy raportów i dokumentów poświadczających, że firma jest cały czas dobrze prowadzona. Kontrole nie wykazywały nic przez sześć lat.

- To była chyba najbardziej kontrolowana firma. Gdy okazało się, że to nie jest skuteczne narzędzie do zniszczenia przedsiębiorstwa mojego męża, została nasłana katowicka prokuratura, która "na telefon" napisała te, jak mówili nam prawnicy, kuriozalne zarzuty. Sprawa trafiła do sądu, czekamy aż niezawisłe i wolne sądy oczyszczą mojego męża z zarzutów - dodała Bodnar.