Mobbing we wrocławskim zoo? Jest kolejne zawiadomienie do prokuratury na prezes wrocławskiego zoo

Nieprawidłowości dotyczące przetargu i wyrządzenie szkody gospodarczej w zoo. Tym zajmuje się teraz prokuratura we Wrocławiu, po zawiadomieniu jakie złożyła dyrektor generalna Marta Zając-Osowska na prezes spółki Joannę Kasprzak.

- Szczegółów na temat zawiadomień nie mogę podawać, ze względu na dobro śledztwa. Jednak dotyczą one przetargów jakie zostały przeprowadzone i kilkumilionowych strat na jakie zoo mogło być narażone. Jest to dla mnie o tyle oburzające, że zoo czy miejska spółka powinny liczyć się z każdą wydaną złotówką. Ogród zoologiczny jest dobrem wszystkich wrocławian, a jego misją jest edukacja, badania naukowe czy ochrona gatunków zwierząt, ale obecny sposób zarządzania stoi w kontrze do tego – mówi Marta Zając – Ossowska, dyrektor generalna zoo.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się redakcja Gazety Wrocławskiej prokuratura bada sprawę kryteriów jakie ustalono w dokumentach przetargu. Chodzi o m.in. czy nie były one ograniczające i możliwe do spełnienia przez tylko nieliczne firmy. Wymiar sprawiedliwości zajmie się także jeszcze jedną sprawą we wrocławskim zoo. Dyrektor Zając-Osowska złożyła w sądzie pracy zawiadomienie o mobbing.