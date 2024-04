Izabela Bodnar przed II turą: "na razie rozmawiam z mieszkańcami. Na Jacka Sutryka przyjdzie czas"

Izabela Bodnar odniosła się do niedoszłej debaty z prezydentem Sutrykiem w ogólnopolskiej telewizji.

- Nie mogliśmy uczestniczyć w debacie i poinformowaliśmy o tym telewizję po południu. Pan Sutryk około godz. 17:00, jeszcze zapraszał na debatę ze mną, a potem dodał, że się wycofałam. No nie mogłam się wycofać z czegoś, na co się nie deklarowałam. Ja oczywiście podejmę tę dyskusję w kampanii do drugiej tury. Chcę rozmawiać i debatować. Ale jestem zdziwiona postawą prezydenta. Przed pierwszą turą prezydent Sutryk wszystkie debaty omijał, a kiedy osiągnął słaby wynik w I turze, od razu zaprasza mnie do dyskusji. Myślę, że w drugiej połowie przyszłego tygodnia uda się zorganizować takie wydarzenie. Na razie rozmawiam z mieszkańcami. Na pana Sutryka przyjdzie czas – podsumowała posłanka Bodnar.