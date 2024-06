Dopiero co oddali Pomorską z nowymi drogami rowerowymi i już jest... rozkopana. Co tam się dzieje?

Trwający dwa lata remont Pomorskiej objął odcinek o długości około 1 km: od ul. Dubois (bez skrzyżowania) do wiaduktu kolejowego przy ul. Reymonta. Oprócz nowej jezdni, chodników i torowiska, zostały przebudowane m.in. podziemne sieci i wybudowane ścieżki rowerowe, z których już mogą korzystać rowerzyści. Remont Pomorskiej kosztował blisko 80 mln zł.

Nie minął miesiąc od otwarcia nowej ścieżki rowerowej na ul. Pomorskiej i musiała zostać rozkopana. Paweł Relikowski / Polska Press

Wydaje się, że za taką kwotę prace powinny być wykonane perfekcyjnie, ale do ideału nieco zabrakło. Mieszkańcy zauważyli, że nowiutka droga rowerowa, która dopiero co została oddana do użytku, jest już... rozkopana. Naprzeciwko skweru Pawła Adamowicza (około 100 metrów od skrzyżowania Dubois z Pomorską) został wykopany w niej głęboki na kilka metrów dół.