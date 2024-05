Wrocław w roku 2002 - zobacz jak stolica Dolnego Śląska wyglądała dokładanie 22 lata temu Mateusz Różański

W 2002 roku wrocławianie, podobnie zresztą ja niedawno, również emocjonowali się wyborami. To właśnie wtedy Rafał Dutkiewicz został prezydentem Wrocławia wygrywając w drugiej turze z kandydatką SLD-UP, Lidią Geringer de Oedenberg. Janusz Wójtowicz / Polska Press Zobacz galerię (38 zdjęć)

Wrocław sprzed ponad 20 lat to zupełnie inne miasto niż obecnie. Pojawiły się nowe budynki, niektóre zniknęły, inne przeszły gruntowne renowacje. Zmieniła się również moda, jak i auta, którymi się poruszamy na co dzień. Część drogowych dziur jednak zdaje się być niezmienna. Postanowiliśmy wygrzebać z naszych przepastnych archiwów fotografie z przełomu wieków. Rynek, kamienice, nowa zabudowa - w ciągu dwóch dekad zmieniło się naprawdę wiele! Kliknij w zdjęcie, żeby przejść do galerii.