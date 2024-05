Nowe kamery na głównych skrzyżowaniach we Wrocławiu. Kiedy będzie można oglądać ich obraz na żywo?

Nowe kamery monitoringu we Wrocławiu. Gdzie zostaną zamontowane?

Po montażu, kamery zostaną włączone do systemu Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia. Służy on zapewnieniu bezpieczeństwa, zarówno mieszkańcom, jak i osobom przebywającym na terenie miasta, rejestrując wykroczenia i przestępstwa.

Gdzie obserwować obraz z kamer? Strona, która to umożliwiała nie działa

Obserwacja obrazu na żywo z wrocławskich kamer monitoringu była możliwa na dedykowanej stronie internetowej jeszcze kilka lat temu. Wystarczyło w przeglądarce internetowej wpisać adres: its.wroc.pl. Strona nie była gruntowanie aktualizowana od 2017 roku, a teraz nie działa. Co się stało?

Zarchiwizowana strona its.wroc.pl z 2016 roku. Można było sprawdzić tutaj aktualne utrudnienia na wrocławskich drogach, natężenie ruchu i podgląd z miejskiego monitoringu na żywo. its.wroc.pl / web.archive.org

- Rzeczywiście, od dłuższego czasu nie udostępniamy obrazu z kamer poprzez stronę internetową. Strona internetowa, która została uruchomiona kilkanaście lat temu wraz z wdrożeniem systemu ITS, wymaga przebudowy i modernizacji. Do tego czasu została ona wyłączona. Witryna w nowej odsłonie ma być przede wszystkim bezpieczna dla użytkowników i co najważniejsze spełniać wymagania związane z wytycznymi w zakresie dostępności cyfrowej – tłumaczy Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Zarchiwizowana strona its.wroc.pl z 2016 roku. Widać podgląd na żywo z kamer na moście Szczytnickim, ul. Klecińskiej czy Krakowskiej. its.wroc.pl / web.archive.org

Zapewnia jednocześnie, że monitoring wizyjny ITS na wrocławskich skrzyżowaniach działa i dyspozytorzy mają przez całą dobę dostęp do obrazu z kamer. Prace nad uruchomieniem serwisu rozpoczną się w drugiej połowie tego roku. Będzie to osobna strona internetowa, dedykowana wyłącznie systemowi ITS.