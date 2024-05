Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Najdzielniejsi funkcjonariusze i druhowie otrzymali wysokie odznaczenia

- Strażak jest symbolem poświęcenia i odwagi. Kogoś, na kogo można zawsze liczyć i kto nigdy nie zawodzi. Nie tylko w obliczu pożarów, klęsk i katastrof, ale w wobec innych zagrożeń. To służba wymagająca szczególnych cech charakteru, kompetencji, profesjonalizmu i sprawności. Dzisiaj przeżywamy czas refleksji nad naszymi osiągnięciami, wspólnymi celami, które nas jednoczą. My strażacy wiemy doskonale, jak pomagać. Na Dolnym Śląsku w 2023 roku zrealizowaliśmy ponad 40 tys. interwencji. To oznacza, że wyjeżdżaliśmy co 13 minut – mówi Marek Hajduk, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.