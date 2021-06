Jak zostanie przebudowana A4 z Wrocławia do Legnicy? Został wybrany projektant Konrad Bałajewicz

Fot. Janusz Wójtowicz / zdjęcie ilustracyjne

Korki i wypadki na odcinku autostrady A4 z Wrocławia do Legnicy to niemal codzienność. Wymaga on przebudowy. W końcu został wybrany wykonawca projektu dla tego odcinka. Pod uwagę brane są trzy warianty.