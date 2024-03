Jak zatrzymać patodeweloperkę we Wrocławiu? PiS ma na to pomysły. Cały Wrocław objęty planem przestrzennym

- Na pewno nie może być tak, że w interesie deweloperów likwiduje się rzeczy niezbędne społecznie np. parkingi. Zmniejsza się tym ilość miejsc do parkowania i na koniec jeszcze wprowadza opłaty. Na Popowicach miasto prowadzi postępowanie wywłaszczające właścicieli garażów przy Białowieskiej. A po co? Pod budowę drogi do deweloperskiego osiedla na Popowicach. I to się jeszcze dzieje na wniosek dewelopera. Nie ma chyba lepszego przykładu jak dużą patologią jest budownictwo deweloperskie we Wrocławiu – mówi Dariusz Piwoński, radny Wrocławia z Prawa i Sprawiedliwości.