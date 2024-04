Prezydent Sutryk przyparty do muru przez wynik wyborczy pokazuje dyplom i opłatę za studia w Collegium Humanum! Dobry ruch?

Z pewnością nie taki scenariusz zakładały komitet i środowisko Jacka Sutryka. On sam, jak i jego współpracownicy doskonale wiedzą, że znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Na głosy elektoratu pozostałych kandydatów z PiS (Kasztelowicz), czy Bezpartyjnych (Michalak) raczej nie mogą liczyć. Ratunkiem jest mobilizacja niezdecydowanych wyborców i utrzymanie tych, co zagłosowali już za Sutrykiem, by poszli do urn kolejny raz.

Eksperci i publicyści jasno wskazują, że obecny prezydent został postawiony pod ścianą i jest duże prawdopodobieństwo, że przegra z Izabelą Bodnar, co jeszcze kilka miesięcy temu było wprost nie do pomyślenia.

We Wrocławiu dojdzie do drugiej tury w wyborach na prezydenta stolicy Dolnego Śląska. Pierwszą turę wygrał Jacek Sutryk, ale nie osiągnął 50 procent i w drugiej turze będzie walczył z Izabelą Bodnar z…

Jak stwierdził: „Nie ma z tym żadnego problemu”, czego nie można uznać za prawdę. Wielu ludzi wzywało bowiem prezydenta Wrocławia w czasie, kiedy wybuchła afera z uczelnią, i wzywało go by pokazał jednoznaczne dowody, iż nie jest częścią głośnych przekrętów. Jacek Sutryk ignorował te prośby, nie odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące tego tematu. Postanowił przemilczeć tę sprawę i udawać, że nie istnieje.

„Moja pretensja do państwa pisowskiego polega na tym, że w niewystarczający sposób tę działalność kontrolowało i akredytowało. Stąd to dzisiejsze zamieszanie”

Jak prezydent Sutryk odbiera swój wynik po I turze?

- Być może działa to na zasadzie żółtej kartki: "Prezydencie - miasto robi się ok, ale są pewne rzeczy, które nam się nie podobają". Ja to z pokorą przymuję i chętnie bym o tym porozmawiał, bo zależy mi na tym, żeby w II turze wygrać. Z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Będę się zastanawiał i będe chciał dostrzeć do tych, którzy kiedyś na mnie głosowali, ale z jakichś powodów przestali - oświadczył prezydent Wrocławia.

Jacek Sutryk twierdzi, że jeśli zrobił coś złego, co nie spodobało się wrocławianom, nie ma oporów z tym, by publicznie uderzyć sie za to w pierś.