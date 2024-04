Prof. Dariusz Skrzypiński: "Wrocławianie pokazali Jackowi Sutrykowi żółtą kartkę. Przed drugą turą prezydent jest pod ścianą"

Oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Wrocławia pokazały niewielką różnicę między Jackiem Sutrykiem, a Izabelą Bodnar. W stosunku do badania exit poll zyskał sporo Łukasz Kasztelowicz z PiS.

Oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Wrocławia:

Czy wyniki obojga kandydatów na prezydenta Wrocławia są zaskakujące?

- Spodziewałem się drugiej tury, ale ze znacznie większą przewagą Jacka Sutryka nad Izabelą Bodnar. Taki wynik to ewidentnie żółta kartka dla prezydenta. Kilka procent przewagi to naprawdę niewiele. Szczególnie, że ponad 25 proc. głosów zdobyli łącznie Łukasz Kasztelowicz z PiS i Jerzy Michalak z Bezpartyjnych. Kto zagospodaruje ten elektorat? Myślę, że to stawia prezydenta Sutryka pod ścianą – uważa dr. hab. Dariusz Skrzypiński, prof. UWr.